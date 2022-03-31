Тарасова отреагировала на решение Анны Щербаковой продолжить спортивную карьеру

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала решение российской фигуристки Анны Щербаковой продолжить карьеру. Ранее спортсменка заявила, что продолжит выступать. При этом после Кубка Первого канала она признавала, что рассматривает возможность завершения карьеры, учитывая отстранение российских фигуристов от международных соревнований.



«Я очень рада тому, что Анна Щербакова будет продолжать кататься! Она настоящий спортсмен, настоящая чемпионка. Насколько долго она будет продолжать выступать? Кто может это сказать, посмотрим», — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.



Щербакова завоевала золотую медаль на Олимпийских играх в Пекине (Китай) в одиночном катании.

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