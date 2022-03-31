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Виктория Синицина: за 8 лет между Олимпиадами я изменилась процентов на 80

Виктория Синицина: за 8 лет между Олимпиадами я изменилась процентов на 80
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Победительница Олимпийских игр в команде, чемпионка мира и Европы в танцах на льду Виктория Синицина, выступающая в дуэте с Никитой Кацалаповым, рассказала, что изменилось в ней между Сочи-2014 и Пекином-2022.

На Олимпиаде в Сочи Синицина в паре с Русланом Жиганшиным заняла 16-е место.

«Не скажу, что после Олимпиады популярность сильно выросла. Пару раз меня узнавали на улице – было очень приятно. А так, чтобы кардинально что-то изменилось… Скорее, это больше внутреннее ощущение, удовлетворение.

Как я изменилась между первой и второй Олимпиадами? Ох, эти 8 лет. Я просто выросла. Когда приезжаешь на Игры девочкой в 17, такая наивная. За это время повзрослела, обросла, образно говоря, коркой. Пережила и прочувствовала на себе все плохие и хорошие моменты жизни.

Когда набираешься опыта, растешь морально, внутренне. За эти 8 лет я изменилась процентов на 80. Какие 20% остались? Доброта, немного наивности, желание по-детски веселиться, иногда дурачиться – но все это проявляется только с близкими», — приводит слова Синициной Sports.ru.

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