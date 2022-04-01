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Алексей Ягудин предрёк яркое будущее российским фигуристкам

Алексей Ягудин предрёк яркое будущее российским фигуристкам
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Олимпийский чемпион Алексей Ягудин выразил уверенность в том, что российские фигуристки, которых отстранили от участия в чемпионате мира, найдут своё место в жизни. В качестве примера Ягудин привёл свою супругу — олимпийскую чемпионку в парном катании Татьяну Тотьмянину.

«Когда моя супруга, переехав из Перми в Санкт-Петербург, носила одну обувь с мамой, не было больше ничего. Когда мама пришла и случился дефолт, и она пришла с маслом одним и с булкой и сказала: «Доченька, я не понимаю, что происходит»… А сейчас одна из них олимпийская чемпионка. Мне кажется в этой жизни человек, который хочет чему-то научиться, он всегда научится. Человек, который хочет добиться чего-то в жизни, он всегда добьётся. И наши прекрасные девушки, которые творят историю из одного сезона в другой, они найдут, чем заниматься, и будут такими же яркими, как на спортивном поприще», — передаёт слова Ягудина корреспондент «Чемпионата» Екатерина Авдонина.

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