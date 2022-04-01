Алексей Ягудин предрёк яркое будущее российским фигуристкам

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин выразил уверенность в том, что российские фигуристки, которых отстранили от участия в чемпионате мира, найдут своё место в жизни. В качестве примера Ягудин привёл свою супругу — олимпийскую чемпионку в парном катании Татьяну Тотьмянину.
«Когда моя супруга, переехав из Перми в Санкт-Петербург, носила одну обувь с мамой, не было больше ничего. Когда мама пришла и случился дефолт, и она пришла с маслом одним и с булкой и сказала: «Доченька, я не понимаю, что происходит»… А сейчас одна из них олимпийская чемпионка. Мне кажется в этой жизни человек, который хочет чему-то научиться, он всегда научится. Человек, который хочет добиться чего-то в жизни, он всегда добьётся. И наши прекрасные девушки, которые творят историю из одного сезона в другой, они найдут, чем заниматься, и будут такими же яркими, как на спортивном поприще», — передаёт слова Ягудина корреспондент «Чемпионата» Екатерина Авдонина.
- 1 апреля 2022
-
21:17
-
20:54
-
20:36
-
19:46
-
19:36
-
19:22
-
19:11
-
18:42
-
15:27
-
14:30
-
13:30
-
13:15
-
12:49
-
09:40
-
00:35
-
00:17
- 31 марта 2022
-
23:50
-
22:43
-
22:26
-
20:53
-
20:39
-
20:16
-
20:02
-
19:54
-
19:16
-
18:45
-
18:30
-
18:22
-
17:58
-
17:17
-
16:23
-
14:05
-
13:07
-
13:01
-
12:30