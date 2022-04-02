Олимпийский чемпион Бойтано и певец д’Амброзио переведут $ 300 тысяч на помощь украинцам

Олимпийский чемпион, американский фигурист Брайан Бойтано и певец д’Амброзио переведут $ 300 тысяч на помощь украинским беженцам.
18 марта Бойтано и д’Амброзио организовали сбор в Сан-Франциско. Мероприятие включало в себя частный концерт д’Амброзио, а также вечеринку и аукцион, доход с которых был направлен в бюджет на благотворительные меры.
Собранную сумму переведут в организацию, которая сейчас помогает украинским беженцам в Польше.
Напомним, 24 февраля президент Украины Владимир Зеленский объявил о введении военного положения в стране. Это было сделано на фоне признания ДНР и ЛНР российским лидером Владимиром Путиным и начала специальной военной операции Российской Федерации на территории Украины. Затем Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских фигуристов от международных соревнований.
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