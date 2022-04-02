Чувственная и гениальная. Валиева затмила Щербакову на шоу и довела зрителей до слёз

Камила наконец забыла про кошмарную Олимпиаду и теперь радует публику шикарными выступлениями. Как же нам её не хватало!

Для фигуристов соревновательный сезон подошёл к концу, но это не значит, что зрители больше не увидят любимых спортсменов на льду. Многие из них продолжают радовать фанатов выступлениями в шоу. Так, лучшие представители сборной России собрались в ледовом дворце «Мегаспорт» в рамках гала-вечера «Влюблённые в фигурное катание», а возглавила плеяду звёзд действующая олимпийская чемпионка Анна Щербакова.

Ученица Этери Тутберидзе восхитила болельщиков своей многогранностью и преданностью делу. Соревноваться с ней в популярности точно непросто. Но Камиле Валиевой удалось.

Фигуристка наконец забыла кошмарную Олимпиаду в Пекине и предстала более сильной и уверенной в себе. От её катания захватывает дух и льются слёзы счастья.

Как же нам не хватало именно такой Камилы!

Ягудин преподал урок молодому поколению на шоу

В эти выходные на лёд выходили не только опытные атлеты, но и ещё совсем юные звёздочки. Открывать прокаты выпала честь Софье Самоделкиной. Ученица Сергея Давыдова показала модернизированную программу под «Метель» Георгия Свиридова, совершенно пленив зал. Вместе с ней пользовалась успехом у болельщиков Аделия Петросян. Подопечная Этери Тутберидзе стремительно пронеслась по катку, поражая воображение сложными прыжками. Очевидно, что молодое поколение готово и здесь потеснить взрослых коллег по цеху.

Тем не менее годами вырабатываемый навык и театральное прошлое в шоу имеет большой вес. На своём примере доказал это Алексей Ягудин, который наравне с олимпийскими чемпионами Татьяной Тотьмяниной и Максимом Марининым продемонстрировал, как нужно устраивать настоящий праздник. Яркие «Гоночки» и трогательный «Обливион» — Алексей в любой роли смотрится великолепно, вызывая у смотрящих мурашки восхищения своими фирменными дорожками шагов и вращениями.

Алексей Ягудин Фото: РИА Новости

«Меня весь день не покидает лишь один вопрос. Что на этом празднике озорства, грации, молодости делают три человека: Татьяна Тотьмянина, Максим Маринин и Алексей Ягудин? А так — настроение прекрасное», — шутливо прокомментировал своё выступление олимпийский чемпион в микст-зоне, отметив, что такой «старый больной человек», как он, рад просто общаться с фигуристами, находясь с ними на одной арене. Что бы ни говорил господин Ягудин, но он слегка лукавит: его потрясающие прокаты показали, что есть ещё порох в пороховницах!

Медведева-ведущая и забавная ошибка Туктамышевой

Подобное можно было сказать и про обворожительных дам. Евгения Медведева и Елизавета Туктамышева зажгли в Москве, показав свои лучшие номера. Двукратная чемпионка мира вышла с легендарной программой «Мемуары гейши», открыв её чистейшим тройным сальховом. Эффектное катание Жени ни с чем не перепутать: плавное, аккуратное, но вместе с тем мощное, оно заставляло сердца людей замирать.

Елизавета Туктамышева Фото: РИА Новости

К сожалению, больше Медведева на лёд не выходила: девушка сменила коньки на каблуки и отправилась вести шоу, комментируя выступления других участников. Особенно тепло отзывалась фигуристка о своей подруге Елизавете Туктамышевой. Императрица выложилась на все сто процентов: в этот вечер публика лицезрела сразу несколько тройных акселей от неё в двух программах. Лиза блестяще справилась с технической частью даже в сложных условиях с приглушённым освещением, однако затем произошло то, чего никто не ожидал: спортсменка не удержалась на ногах и упала на ровном месте. Забавная ошибка не смазала впечатления от её проката, но вызвала недоумённую улыбку на лицах зрителей. Кажется, пример Марка Кондратюка, который так же сорвал дорожку шагов на Кубке Первого канала, заразителен.

Шквал четверных от Кондратюка и дерзкий Семененко

Воспитанник ЦСКА в этот раз был практически безупречен. Да, случилась «бабочка» на четверном прыжке, но это был четвёртый квад подряд от Марка. Чемпион Европы не стал себя жалеть и в темноте зашёл на несколько ультра-си в двух программах. Сначала спортсмен показал своё «Лебединое озеро», ставшее его визитной карточкой, и приправил его двумя четверными сальховами, сделанными так легко, будто это ему ничего не стоило, а затем исполнил аутентичную программу Cradles, в которой тоже попытался сделать пару квадов. Для конца сезона Марк находится в прекрасной форме, при этом он показывает настоящий бойцовский характер, не отлынивая от работы даже на шоу. Бесспорно, Кондратюк как никто другой заслуживает стать новым лидером нашей мужской одиночки.

Евгений Семененко Фото: РИА Новости

Усердно трудится и Евгений Семененко, который не только обкатывает свою новую короткую программу с четверным прыжком, но и экспериментирует с формой и подачей. Артистически ученик Алексея Мишина растёт не по дням, а по часам. Новый танцевальный номер в космическом костюме — это явный вызов для фигуриста, но Женя успешно справился с этим испытанием, заслужив громкие аплодисменты от благодарной аудитории.

Валиева довела зрителей до слёз

С нетерпением все ждали появления новой олимпийской чемпионки. Анна Щербакова не разочаровала и дважды довела до исступления фанатов своими прокатами. Грациозная повелительница бури или нежный ангел — Аня мастерски жонглирует сценическими масками, но одно остаётся неизменным — её невероятно эмоциональное и качественное катание. Неудивительно, что зал долго не хотел отпускать Щербакову, закидывая её игрушками и выкрикивая приятные пожелания.

Пожалуй, лишь одна спортсменка могла посоревноваться с Аней в популярности в этот день. Участие Камилы Валиевой в шоу стало для зрителей настоящим сюрпризом. 15-летняя ученица Этери Тутберидзе сделала подарок всем, показав прошлогоднюю короткую программу «Шторм». Фигуристка вышла в новом бело-голубом платье и выглядела в нём просто шикарно, но ещё лучше было её выступление. С первых же нот Камила уловила какое-то магическое настроение, приковав все взгляды к себе. Мягкая, чувственная, гениальная — ряд эпитетов можно продолжать бесконечно. Мурашки бегали по телу после каждого идеально выполненного элемента. Спортсменка «Хрустального» явно была в ударе: впервые после Олимпиады Валиева выглядела такой раскрепощённой и счастливой. После завершения проката трибуны стояли, едва сдерживая слёзы. Как же нам не хватало именно такой Камилы!