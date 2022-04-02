«Паришь на льду и нереально кайфуешь от этого!» Кацалапов — об участии в шоу в Москве

Двукратный олимпийский чемпион в команде, двукратный призёр Игр в танцах на льду, чемпион мира и Европы Никита Кацалапов, выступающий в танцевальном дуэте с Викторией Синициной, высказался об участии в состоявшемся накануне в Москве фестивале «Влюблённые в фигурное катание».

«То, что происходило вчера на фестивале, — это какие-то непередаваемые эмоции!



В такие моменты приходит осознание, что всё, соревновательный сезон завершён, и уже не надо гнаться за баллами, переживать. Просто катаешься для себя и для зрителей, паришь на льду и нереально кайфуешь от этого!



Спасибо вам, друзья! Просто за то, что вы с нами», — написал Кацалапов в своём телеграм-канале.

Фото можно посмотреть в телеграм-канале Никиты Кацалапова.