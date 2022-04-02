«Паришь на льду и нереально кайфуешь от этого!» Кацалапов — об участии в шоу в Москве
Поделиться
Двукратный олимпийский чемпион в команде, двукратный призёр Игр в танцах на льду, чемпион мира и Европы Никита Кацалапов, выступающий в танцевальном дуэте с Викторией Синициной, высказался об участии в состоявшемся накануне в Москве фестивале «Влюблённые в фигурное катание».
«То, что происходило вчера на фестивале, — это какие-то непередаваемые эмоции!
В такие моменты приходит осознание, что всё, соревновательный сезон завершён, и уже не надо гнаться за баллами, переживать. Просто катаешься для себя и для зрителей, паришь на льду и нереально кайфуешь от этого!
Спасибо вам, друзья! Просто за то, что вы с нами», — написал Кацалапов в своём телеграм-канале.
Фото можно посмотреть в телеграм-канале Никиты Кацалапова.
Комментарии
- 2 апреля 2022
-
22:09
-
20:02
-
19:45
-
19:04
-
18:21
-
15:04
-
14:10
-
09:40
- 1 апреля 2022
-
23:20
-
22:57
-
21:59
-
21:44
-
21:34
-
21:17
-
20:54
-
20:36
-
19:46
-
19:36
-
19:22
-
19:11
-
18:42
-
15:27
-
14:30
-
13:30
-
13:15
-
12:49
-
09:40
-
00:35
-
00:17
- 31 марта 2022
-
23:50
-
22:43
-
22:26
-
20:53
-
20:39
-
20:16
Партнерский контент