Блогер Фран: Щербакова явно испытывает боли, когда пытается выполнить «бильман»

Спортивный блогер Фран высказалась об элементе «бильман» в исполнении олимпийской чемпионки по фигурному катанию Анны Щербаковой. По её словам, смотря на последние выступления Анны, кажется, что спортсменка испытывает серьёзные боли при его выполнении.

«Олимпийская чемпионка Анна Щербакова явно испытывает боли, когда пытается сделать вращение «бильман». До наших дней у Этери Тутберидзе не было ни одной ученицы, которая избежала бы сильных травм спины из-за ужасной техники, которую она ставит своим подопечным. Всё-таки все её девочки — подростки», — написала Фран у себя в «твиттере».

Напомним, ранее Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских фигуристов от международных соревнований.

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