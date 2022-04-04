Алексей Мишин: не болеть за «Зенит» в Санкт-Петербурге — это просто дурной тон

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Алексей Мишин рассказал, по какой причине болеет за футбольный клуб «Зенит».

«Не болеть за «Зенит» в Санкт-Петербурге — это просто дурной тон. Это то же самое, что не любить реку Неву. Недавно я был со своим внуком на матче на новой арене, и, конечно, изумительное зрелище. Хочу сказать, глазом художника изумительное зрелище: многоходовки, передачи, калейдоскоп, меняющийся непрерывно. Это не только спортивное зрелище, на зелёном поле футболки различного цвета, это же 22 артиста: у них и батманы, и тандю, и плие. Мне кажется, даже если человек не болеет за какую-то команду, на таком стадионе, как наша «Зенит Арена», посмотреть сверху на всё это зрелище вообще захватывает дух», — сказал Мишин на «Радио Зенит».

Всё о фигурном катании — в телеграм-канале «Ход коньком». Подписывайся!