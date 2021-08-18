Профессор разработал для Михаила уникальный план и вернул его в лидеры сборной России. Но времени на полное преображение мало.

Переход к Мишину — лучшее, что могло произойти с Колядой. Лишь бы не было слишком поздно

За полгода до Олимпиады в Пекине Михаил Коляда выглядит железным лидером сборной России. Всего за год тренировок под руководством Алексея Мишина Михаил совершил удивительное преображение. Но это лишь первая часть уникального стратегического плана великого тренера.

Фигурист с репутацией нестабильного и психологически неустойчивого спортсмена теперь буквально излучает уверенность и чётко знает, что и зачем делает. Кажется, помешать Коляде взлететь на пьедестал в Пекине может только одно обстоятельство.

Как бы решение о переходе к Мишину не оказалось слишком запоздалым.

Коляда перестал бросать недокрученные прыжки

Всего полтора года назад Михаил Коляда воспринимался как прошлое нашего фигурного катания — безусловно талантливый спортсмен, так и не сумевший приручить собственный дар. Даже бронза чемпионата мира по большому счёту не сгладила у болельщиков разочарование от неудачи Коляды на Олимпиаде в Пхёнчхане, а вскоре он и вовсе пропал с радаров. И вот, когда в его возвращении сомневались даже преданные поклонники, Миша стремглав вернулся в игру и снова оккупировал позицию лидера сборной России в мужском одиночном катании.

Ответственным за преображение Коляды стал новый тренер: прошлым летом Михаил ушёл от Валентины Чеботарёвой к Алексею Мишину. Вместе с ним фигурист начал планомерную работу по устранению проблемных мест. В первую очередь тандем Мишина и Коляды уделил внимание прыжкам. Профессор помог Мише исправить технику: изменился его скоростной режим, была поставлена правильная ось, благодаря чему удалось стабилизировать элементы ультра-си. Другими словами, катание Коляды стало более грамотным.

Кроме того, поменялся подход спортсмена к соревнованиям: раньше Михаил зачастую бросал прыжок, если тот был недокручен, из-за чего случались падения, — теперь же Коляда борется за каждый элемент, а в случае ошибки пытается исправить ситуацию, импровизируя прямо во время проката. Всё это вселяет оптимизм, но лишь бы не было поздно.

Грамотная работа с программами

Несмотря на расхожее мнение, преградой к безоговорочному лидерству для Коляды становился и неправильный выбор программ. Будучи превосходным катальщиком, Михаил интерпретировал любую историю на высоком уровне, но в какой-то момент мог просто «выпасть» из неё. Так, например, случилось в 2018 году, когда после срыва произвольной программы на московском этапе Гран-при Коляда признался, что не справился с прыжковой частью из-за того, что не попал в музыку.

Однако в первом же сезоне под руководством Мишина спортсмен ни разу не сбился с ритма, что говорит о невероятно тонкой работе с хореографией. Обычно Алексея Николаевича критикуют за намеренное упрощение программ своих подопечных, но в этот раз придраться было действительно не к чему. Произвольная «Белый ворон» от Ильи Авербуха стала настоящим шедевром. В ней были классные вращения, сложные дорожки шагов, необычные связки, а также глубоко личные переживая самого Миши — всё это вылилось в умопомрачительный микс музыкальности и пластичности, который пришёлся по душе как судьям, так и обычным зрителям.

Авербуху и постановщику короткой программы Татьяне Прокофьевой удалось сохранить традиционный для Коляды динамичный стиль постановок, но построить их таким образом, чтобы у спортсмена не возникало проблем с технической частью номера. Таким образом, Михаилу хватало выносливости на исполнение сложнейших прыжков без потери в оценке за компоненты.

Дальновидный план великого тренера

В прошлом сезоне Коляде явно не хватало сложности прыжков. По контенту он уступал многим соотечественникам, не говоря уже о мировых лидерах. Пока из четверных Миша на турнирах прыгает только недорогие тулупы, хотя в его арсенале есть ещё как минимум два квада — сальхов и лутц. Последний и стал камнем преткновения в прошлый олимпийский сезон: прыжок Коляды был признан специалистами всего мира одним из лучших, но процент его исполнения был ничтожно мал. Главная причина — искусственное форсирование тренировок.

«Когда мы только начали разучивать лутц, порой даже повращаться не успевали. Отработка вращений обычно идёт у нас в самом конце, а что можно отработать, когда и физически, и психологически уже совсем никакой? — задавался вопросом Коляда, вспоминая период занятий с Чеботарёвой.

В отличие от Валентины Михайловны, Алексей Николаевич предпочитает другую тактику: тренер не торопит события и не позволяет ученику прыгать выше головы. Основная цель для него — планомерное движение к поставленным ориентирам.

«Сейчас весь коллектив работает над тем, чтобы уменьшить риск возобновления срывов, чтобы он забыл это своё негативное качество. Нас останавливает риск опять превратить Коляду в человека, который страдает нехорошей спортивной болезнью. Надеюсь, мы выбрали правильный путь. Стараемся вселить в него уверенность, что это длинный путь, что речь идёт не об одном соревновании, где ты выжил или погиб», — объяснял свою позицию Мишин.

Коляда затянул с переходом к Мишину?

Ещё в самом начале их сотрудничества наставник говорил, что план тренировок Коляды рассчитан на два года. То есть работа с Мишиным ведётся с прицелом на Олимпиаду в Пекине. Михаил постепенно возвращает ультра-си, включая четверной сальхов, на который он зашёл на Кубке Первого канала, развивает владение коньком и пробует себя в новых ролях. Однако всего этого может так и не хватить для долгожданной олимпийской медали.

Обратной стороной выработанной стратегии может стать ситуация, когда Михаилу просто не хватит времени на подготовку сложнейших прыжков. Для борьбы за бронзу Коляде потребуется не только сальхов, но и лутц, причём в каскаде с тройным тулупом. Эти элементы пробуются на закрытом льду, но никто не знает, что произойдёт в соревновательном формате.

При этом упрекнуть Алексея Николаевича в недальновидности будет невозможно. Переход к Мишину — лучшее, что могло произойти с Колядой. В случае неудачи ответственность ляжет на Михаила, который… слишком затянул со сменой наставника.

Многие специалисты считают, что более ранний переход Михаила в группу Алексея Николаевича благоприятно сказался бы на его карьере. Такого мнения придерживаются Алексей Ягудин, Илья Авербух, Евгений Плющенко и даже Татьяна Тарасова.

«Я так рада за Алексея Николаевича, все тренеры его благодарят за то, что он восстанавливает Мишу. Это ведь такая точечная работа. Перешёл бы он к нему пораньше… Но имеем то, что имеем», — говорила Татьяна Анатольевна.

Но посыпать голову пеплом рано. Коляда делает всё, чтобы компенсировать утраченное время и не подвести поверившего в него гуру тренерского цеха. Недаром Мишин говорил, что ещё не видел более послушного и исполнительного ученика. А значит, лучшему фигуристу России и великому тренеру вполне по силам даже за два года написать красивую сказку с развязкой в олимпийском Пекине.