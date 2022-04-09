Косторная выступила с новым показательным номером под песню Севары на шоу «Союз чемпионов»

Российская фигуристка Алёна Косторная выступила с новым показательным номером на шоу «Союз чемпионов», которое проходит в Туле.
Выступление поставлено под песню «Тем нет меня» в исполнении Севары. Также Косторная исполняла программу номера в новом синем платье.
В 2020 году Косторная выиграла чемпионат Европы, тренируясь у Тутберидзе. В межсезонье Алёна перешла в академию «Ангелы Плющенко», но после неудачи в финале Кубка России вернулась в «Хрустальный». В олимпийском сезоне Косторная заняла второе место на этапе Гран-при во Франции и стала третьей на этапе в Канаде, но из-за травмы не смогла выступить на чемпионате России, где проходил отбор в сборную на Игры в Пекин.
В начале марта 18-летняя Косторная прекратила работу в группе Этери Тутберидзе и перешла в ЦСКА к Буяновой.
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