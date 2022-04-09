Министр спорта Гутцайт: Шаботовой не место рядом с украинскими спортсменами

Министр молодёжи и спорта Украины Вадим Гутцайт объяснил исключение фигуристки Анастасии Шаботовой из сборной накануне чемпионата мира в Монпелье.
Ранее сообщалось, что родившаяся в России 16-летняя спортсменка поставила лайк под постом двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, который поддержал спецоперацию на Украине, и за это была исключена из команды.
«Она была на Олимпийских играх в составе сборной команды Украины, и мы же видели: она классно выступала под «Щедрик». Но затем, когда пошла такая ситуация и она осталась жить в России, мы её исключили из состава сборной команды Украины. И всё, на этом мы закончили.
Мы понимаем, что если спортсмены живут там или были на то время там и они ничего не говорят против, просто молчат, то они поддерживают военную спецоперацию (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ). Если поддерживают – то им не место рядом с нашими спортсменами», – приводит слова Гутцайта «Чемпион-Украина».
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