Ягудин: «Ледниковый период» уже приостанавливался, а затем триумфально возвращался на ТВ

Чемпион Олимпийских игр-2002 в Солт-Лейк-Сити (США) и четырёхкратный чемпион мира в одиночном катании Алексей Ягудин прокомментировал временную паузу в трансляции шоу «Ледниковый период».

Напомним, ранее продюсер и хореограф шоу, олимпийский призёр Илья Авербух сообщил, что не планирует снимать его осенью этого года.

«Печально. Это наикрутейшее шоу. Но оно останавливается, а не закрывается: такое уже происходило, а потом вновь триумфально возвращалось на ТВ», — сказал Ягудин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Ранее в интервью Ягудин высказался о судьбе российских фигуристок после международного бойкота, приведя в пример свою супругу – олимпийскую чемпионку в парном катании Татьяну Тотьмянину.