Ягудин: «Ледниковый период» уже приостанавливался, а затем триумфально возвращался на ТВ
Поделиться
Чемпион Олимпийских игр-2002 в Солт-Лейк-Сити (США) и четырёхкратный чемпион мира в одиночном катании Алексей Ягудин прокомментировал временную паузу в трансляции шоу «Ледниковый период».
Напомним, ранее продюсер и хореограф шоу, олимпийский призёр Илья Авербух сообщил, что не планирует снимать его осенью этого года.
«Печально. Это наикрутейшее шоу. Но оно останавливается, а не закрывается: такое уже происходило, а потом вновь триумфально возвращалось на ТВ», — сказал Ягудин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Ранее в интервью Ягудин высказался о судьбе российских фигуристок после международного бойкота, приведя в пример свою супругу – олимпийскую чемпионку в парном катании Татьяну Тотьмянину.
Комментарии
- 12 апреля 2022
-
15:48
-
14:30
-
14:20
-
14:01
-
13:56
-
13:56
-
12:33
-
10:42
-
10:40
-
10:13
- 11 апреля 2022
-
22:03
-
20:59
-
18:31
-
15:32
-
15:26
-
12:22
-
11:01
-
10:01
-
09:16
-
08:15
- 10 апреля 2022
-
22:15
-
20:18
-
20:02
-
19:45
-
18:40
-
18:02
-
17:17
-
16:59
-
16:18
- 9 апреля 2022
-
23:53
-
23:20
-
23:01
-
21:57
-
19:27
-
19:14
Партнерский контент