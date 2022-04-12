Худайбердиева — о Кубке Первого канала: злость была, что не показали то, что наработали

Бронзовый призёр чемпионата России – 2022 в танцах на льду Елизавета Худайбердиева, выступающая в дуэте с Егором Базиным, рассказала, как переживала из-за непопадания сначала на Олимпийские игры в Пекин, а затем и на Кубок Первого канала.
Худайбердиева и Базин стали третьими на чемпионате страны в отсутствие лидеров сборной Виктории Синициной и Никиты Кацалапова. В итоге они тренировались вместе с национальной командой как первые запасные. А на Кубок Первого канала, вопреки предварительным договорённостям, организаторы и вовсе пригласили только два сильнейших танцевальных дуэта страны.
«Это было ужасно. По сути, ты первый запасной — ты вместе с ними, тренируешься столько же, ещё сильнее переживаешь, потому что не понимаешь: да-да, нет-нет.
У меня злость была только недавно, в марте, потому что я расстроилась. Мы очень сильно доработали оба танца — мы прямо лучше сильно сделали за январь-февраль, прибавили. Очень мне обидно было, что мы хорошо уже катались и не показали того, что наработали», — сказала Худайбердиева в подкасте «Ход коньком».
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