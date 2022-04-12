Фигуристка Худайбердиева: в Мытищах нам сказали: «У нас футбол такой крутой, а вы чего?»

Российская фигуристка Елизавета Худайбердиева рассказала об отношении к спортсменам в подмосковных Мытищах.
19-летняя Худайбердиева выступает в танцах на льду в дуэте с Егором Базиным, они бронзовые призёры чемпионата России 2022 года. В сезоне-2018/2019 Худайбердиева становилась призёром чемпионата мира среди юниоров и финала юниорской серии Гран-при.
«Я жила в Мытищах, но мне они никогда не помогали. Был момент, когда сильно урезались ставки, зарплаты хватало только на проезд. Папа просил помощи у администрации города Мытищи, там вроде как они печатают за какие-то достижения, чтоб хотя бы платили за дорогу. Но нам сказали: «Знаете, у нас футбол такой крутой в Мытищах. У нас столько футболистов, а вы чего?» Я подрабатывала подкатками, детей тренировала», — сказала Худайбердиева в подкасте «Ход коньком».
Всё о фигурном катании — в телеграм-канале «Ход коньком». Подписывайся!
- 12 апреля 2022
-
23:37
-
23:26
-
23:13
-
22:29
-
21:22
-
20:50
-
20:32
-
19:44
-
19:18
-
19:04
-
18:50
-
18:31
-
17:47
-
15:48
-
14:30
-
14:20
-
14:01
-
13:56
-
13:56
-
12:33
-
10:42
-
10:40
-
10:13
- 11 апреля 2022
-
22:03
-
20:59
-
18:31
-
15:32
-
15:26
-
12:22
-
11:01
-
10:01
-
09:16
-
08:15
- 10 апреля 2022
-
22:15
-
20:18