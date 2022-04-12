Фигуристка Худайбердиева: в Мытищах нам сказали: «У нас футбол такой крутой, а вы чего?»

Российская фигуристка Елизавета Худайбердиева рассказала об отношении к спортсменам в подмосковных Мытищах.

19-летняя Худайбердиева выступает в танцах на льду в дуэте с Егором Базиным, они бронзовые призёры чемпионата России 2022 года. В сезоне-2018/2019 Худайбердиева становилась призёром чемпионата мира среди юниоров и финала юниорской серии Гран-при.

«Я жила в Мытищах, но мне они никогда не помогали. Был момент, когда сильно урезались ставки, зарплаты хватало только на проезд. Папа просил помощи у администрации города Мытищи, там вроде как они печатают за какие-то достижения, чтоб хотя бы платили за дорогу. Но нам сказали: «Знаете, у нас футбол такой крутой в Мытищах. У нас столько футболистов, а вы чего?» Я подрабатывала подкатками, детей тренировала», — сказала Худайбердиева в подкасте «Ход коньком».

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