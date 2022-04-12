Елизавета Худайбердиева — о фото бракосочетания: свадьбы ещё не было

19-летняя российская фигуристка Елизавета Худайбердиева, выступающая в танцах на льду в дуэте с Егором Базиным, рассказала о бракосочетании с 34-летним продюсером Первого канала Кириллом Благовым.

В последний день февраля Худайбердиева разместила фотографии торжественной церемонии в своих соцсетях.

«Свадьбы у нас не было ещё. План был и вроде есть на это лето, но пока непонятно. Мы ещё в ноябре решили: почему бы и нет? После Нового года мы подали заявление, и только через две недели он официально сделал предложение. Потом роспись без колец, и только потом будет свадьба», — сказала Худайбердиева в подкасте «Ход коньком».

Худайбердиева и Базин — бронзовые призёры чемпионата России 2022 года. В сезоне-2018/2019 Худайбердиева становилась призёром чемпионата мира среди юниоров и финала юниорской серии Гран-при.

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