Валиева и Петросян исполнили параллельный четверной тулуп в финале шоу группы Тутберидзе

В финале шоу группы Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду», которое прошло сегодня, 13 апреля, в московском дворце спорта «Мегаспорт», фигуристки традиционно продемонстрировали своё мастерство при исполнении элементов ультра-си.

Серебряный призёр Олимпийских игр Александра Трусова уверенно прыгнула четверной лутц, но тройной аксель покорился ей только один раз из трёх попыток.

Олимпийская чемпионка в команде Камила Валиева дважды зашла на четверной тулуп, но оба раза не избежала ошибок на выезде. Затем чемпионка России и Европы чисто исполнила четверной сальхов и тройной аксель.

Майе Хромых покорился только один четверной тулуп, с ещё одного и с четверного сальхова фигуристка упала.



Аделия Петросян прыгнула четверной риттбергер, а затем вместе с Валиевой — параллельный четверной тулуп.