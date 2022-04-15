Танцоры Каташинские ответили на критику стрип-пластики Александры Трусовой

Двукратные чемпионы мира, двукратные чемпионы Европы, восьмикратные чемпионы России по спортивным танцам Марина и Артемий Каташинские поделились мнением о танцах в стиле стрип-пластика в исполнении серебярного призёра Олимпиады-2022 в Пекине Александры Трусовой. Ранее хореограф Мария Кузнецова сказала, что у Трусовой «хромает подача».

«У каждого хореографа-критика есть свое мнение, он в праве его иметь. Но вместо того, чтобы критиковать Сашу публично, Мария могла бы показать мастер-класс, как нужно правильно владеть своим телом в этом виде танца, и помочь ей освоить его», — сказала Марина Каташинская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.

«Естественно, если человек никогда не занимался танцами, мы имеем в виду данное направление, то у него может что-то не получится, но настоящий профессионал никогда не станет об этом говрить», — добавил Артемий Каташинский.

«Что бы порекомендовала Трусовой? Единственное, что мы можем посоветовать Саше, чтобы она никого не копировала, а оставалась сама собой», — сказала Марина.

Фигуристки-чемпионки, закончившие слишком рано: