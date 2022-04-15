Евгения Медведева выступила в Лужниках под вокал Хиблы Герзмавы. Фото

Двукратный серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года, двукратная чемпионка мира и Европы в женском одиночном катании российская фигуристка Евгения Медведева на юбилейном ледовом шоу в честь 75-летия Татьяны Тарасовой представила новый показательный номер. Гала-представление проходит сегодня, 15 апреля, в Лужниках.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Медведева выступила под композицию в исполнении оперной певицы Хиблы Герзмавы. Обе героини номера были в красных платьях. Новую программу поставил для Медведевой хореограф Илья Авербух.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Медведева вернулась в группу Этери Тутберидзе перед сезоном-2020/2021, но из-за травм не выступала на соревнованиях. Евгения участвует в ледовых шоу и других телевизионных проектах, получает высшее образование.