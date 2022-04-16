Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Рудковская ответила СМИ, которые обвинили организаторов шоу в страшном падении Семененко

Рудковская ответила СМИ, которые обвинили организаторов шоу в страшном падении Семененко
Комментарии

Продюсер Яна Рудковская, которая является одним из организаторов шоу своего мужа Евгения Плющенко «Союз чемпионов», ответила СМИ, которые начали искать причины страшного падения Евгения Семененко во время выступления в гала-представлении в Санкт-Петербурге.

Журналисты выяснили, что по краям льда были размещены партер и аппаратура, что сказалось на качестве и размерах площадки.

«Хочу отметить, что лёд на шоу был в надлежащем состоянии. Все фигуристы (25 спортсменов) успешно откатали свои программы. Мы часто делаем ледовый партер! А в связи с большим ажиотажем мы его начали продавать ещё в марте! Случившееся с Евгением — несчастный случай, которые, к сожалению, бывают в большом спорте.

Наше шоу прошло с гипераншлагом! Никто два года ещё не собирал полный Ледовый дворец — 12 тысяч зрителей! Зрители 20 минут стояли в финале и не хотели уходить! Спасибо Питеру за такой приём!» — написала Рудковская в своём телеграм-канале.

Новость по теме
Фигуриста Семененко унесли на носилках с шоу Плющенко в Санкт-Петербурге
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022