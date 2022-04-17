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Гулякова — о Семененко: ни один четверной на шоу при неполном свете не стоит здоровья

Гулякова — о Семененко: ни один четверной на шоу при неполном свете не стоит здоровья
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Российская фигуристка Анастасия Гулякова поддержала Евгения Семененко, оказавшегося в больнице после страшного падения на шоу «Союз чемпионов» в Санкт-Петербурге.

Семененко плашмя упал после исполнения четверного тулупа, ударившись головой о лёд. Евгений несколько раз пытался встать, чтобы продолжить выступление, но потерял ориентацию в пространстве и упал в зрительный зал. Со льда спортсмена увезли на носилках. У фигуриста диагностировали сотрясение мозга.

«Понимаю, все сейчас в полном шоке… На это падение было больно смотреть… Ни один четверной прыжок на шоу при неполном свете не стоит здоровья. Спорт очень жесток ко всем, кто в нём. Мы все желаем скорейшего выздоровления и восстановления! Пишите тёплые слова поддержки Жене», — написала Гулякова в своих социальных сетях.

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