Жулин выступил за ограничение сложных прыжков в коммерческих шоу

Призёр Олимпийских игр, чемпион мира и Европы, тренер по фигурному катанию Александр Жулин предложил ограничить исполнение сложных прыжков во время коммерческих шоу.

Напомним, вчера, 16 апреля, российский фигурист Евгений Семененко упал во время исполнения квада на шоу «Союз чемпионов» и сильно ударился головой об лёд.

«Однозначно нужно ограничить в коммерческих шоу сложные прыжки и элементы. А ещё нужно обязательно договариваться с осветителями, чтобы они включали полный свет во время тяжёлых элементов. Риск возрастает кратно в темноте. Так что нужно либо договариваться с теми, кто отвечает за свет, либо ограничивать сложность прыжков», — сказал Жулин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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