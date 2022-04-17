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Плющенко рассказал, стоит ли ограничивать сложность прыжков на шоу после падения Семененко

Плющенко рассказал, стоит ли ограничивать сложность прыжков на шоу после падения Семененко
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Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко ответил на вопрос, стоит ли ограничивать сложность прыжков на коммерческих шоу после инцидента с Евгением Семененко.

«Ограничивать сложность прыжков? Зачем? Конечно же, нет. Это же спорт. В любом спорте бывают разные травмы, бывает много травм. Мы все через них проходили. Я тоже падал, бился головой и терял сознание. Это же не физкультура», — сказал Плющенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Напомним, вчера, 16 апреля, Семененко во время выступления ударился головой об лёд, упав с четверного прыжка. Спортсмена увезли со льда на носилках и на скорой доставили в больницу.

Семененко заявил о себе в сезоне-2020/2021, победив в финале Кубка России и отобравшись на чемпионат мира. Там вместе с Михаилом Колядой он добыл для России право на три путёвки на Олимпиаду в Пекин. На Играх-2022 Евгений стал лучшим из россиян, заняв восьмое место.

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