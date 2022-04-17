Плющенко рассказал, стоит ли ограничивать сложность прыжков на шоу после падения Семененко

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко ответил на вопрос, стоит ли ограничивать сложность прыжков на коммерческих шоу после инцидента с Евгением Семененко.

«Ограничивать сложность прыжков? Зачем? Конечно же, нет. Это же спорт. В любом спорте бывают разные травмы, бывает много травм. Мы все через них проходили. Я тоже падал, бился головой и терял сознание. Это же не физкультура», — сказал Плющенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Напомним, вчера, 16 апреля, Семененко во время выступления ударился головой об лёд, упав с четверного прыжка. Спортсмена увезли со льда на носилках и на скорой доставили в больницу.

Семененко заявил о себе в сезоне-2020/2021, победив в финале Кубка России и отобравшись на чемпионат мира. Там вместе с Михаилом Колядой он добыл для России право на три путёвки на Олимпиаду в Пекин. На Играх-2022 Евгений стал лучшим из россиян, заняв восьмое место.