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Мария Бутырская назвала возможную причину падения Евгения Семененко на шоу

Мария Бутырская назвала возможную причину падения Евгения Семененко на шоу
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Бывшая российская фигуристка Мария Бутырская высказалась о жёстком падении Евгения Семененко на шоу «Союз чемпионов» в Санкт-Петербурге.

«Каждый спортсмен, выступая на таких соревнованиях, решает свои собственные задачи. Да, это шоу, но некоторые фигуристы пытаются так отработать элементы, чтобы впредь выполнять их не задумываясь. Но в целом там делать это сложнее. Приглушают свет, выключают прожекторы — обстановка непривычная. В таких условиях будто теряешь концентрацию. Мне во время шоу всегда было непросто делать сложные элементы. Но спортсмены хотят не просто кататься, а показать всё, на что способны, сорвать аплодисменты публики.

Падение Семененко — несчастный случай. Всё же такое происходит нечасто. В противном случае давно запретили бы четверные. Даже девчонки сейчас пытаются их делать. Дай бог, чтобы Женя быстро восстановился. А главное, чтобы в дальнейшем он не боялся выполнять подобные элементы. Как говорится, смелым покоряются моря», — приводит слова Бутырской RT.

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