Татьяна Навка назвала возможную причину падения 18-летнего Семененко на шоу Плющенко

Олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка высказалась о жёстком падении 18-летнего российского фигуристка Евгения Семененко на шоу Евгения Плющенко «Союз чемпионов», которое прошло в Санкт-Петербурге.

«Это очень опасный вид спорта. Иногда случаются такие неприятные казусы. Очень было страшно за его состояние. Может, произошёл какой-то дисбаланс, разгерметизация, скажем так, во время прыжка, его вынесло в другую сторону. Прыжок был очень сложный.

Нужно отметить, что Женя молодец, не каждый спортсмен на показательных выступлениях будет исполнять такие четверные прыжки. Он же катался в лучах, а это совершенно дополнительная нагрузка, когда тебе светят лучи в глаза», — цитирует Навку «РБК-Спорт».



Как российские фигуристки выглядели в детстве: