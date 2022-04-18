Олимпийская чемпионка Пекина в командных соревнованиях, российская фигуристка Виктория Синицина рассказала о любимых сериалах.

«Так, ну что, моё время сериалов настало. Сначала расскажу про свои любимые:

«Друзья». На все случаи жизни. Лёгкий и позитивный)) Думаю, он даже не нуждается в особых пояснениях.

«Анатомия страсти». Мне в целом нравится смотреть про врачей. Кровь и всё такое вообще не пугает. Наоборот, интересно.

«Как избежать наказания за убийство». Люблю смотреть разные детективы. Они меня затягивают. А этот сериал очень необычный в плане определения добра и зла. Не всё в нём однозначно.

«Постучись в мою дверь». Снят в лучших традициях турецких сериалов. Поэтому все, кто знает Серкана Болата, мы с вами на одной волне», – написала спортсменка в социальных сетях.