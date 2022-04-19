Косторная рассказала, из-за чего случился конфликт с Глейхенгаузом

Чемпионка Европы 2020 года в женском одиночном катании Алёна Косторная объяснила, почему её публично раскритиковал хореограф Даниил Глейхенгауз в сентябре 2021 года.

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«Я не знаю, что случилось с Даниилом Марковичем в тот день со мной, какой конфликт был… А, нет, скажу. У меня аксель тройной не пошёл. Я вообще максималистка в какой-то мере, это почему-то касательно тройного акселя. Я поехала катать программу, выехала первый тройной аксель, но, может, маленькая галочка где-то там была, но можно засчитать. Поехала второй, он не получился, я поехала дальше, и там тоже какой-то был косяк, кривой выезд. И мне выключили музыку. Это была произвольная, конец второй половины, то есть осталась дорожка и вращения, а мне музыку выключили. А это значит, что ты сначала. И пока ты не откатаешь с начала до финальной позы, ты не выйдешь со льда. И я такая: «Я выехала его, а он мне выключил!» Я была настолько расстроена…

Я ещё заходила на аксель, он не получался, я уже в слезах, соплях вся, так не прыгнуть уже. Тройные можно, но мне не нужны уже тройные, мне аксель нужен. Мне сказали: «Докатай, чисто просто докатай». Я такая: «Нет, я пойду с акселем». Вот я убивалась там в пол-оборота, падала, до конца я так и не доехала. И мне такие: «На младший лёд». А на младшем льду там уже везде лужи, маленькие дети. Я в итоге так и не откатала, естественно, на меня все нажаловались. Видимо, все на эмоциях, вот это вот и вышло. Потому что на следующий день я вышла, уже всё спокойно, всё хорошо, естественно, всё с первого раза откатала. Поэтому потом были опровержения, ещё что-то. Этери Георгиевна тоже очень сильно ругалась по поводу того, что это не очень профессионально выносить», — рассказала Косторная в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком».