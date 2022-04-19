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Журова — о пятерном Трусовой: техкомитет придумает такое, чтобы этого не допустить

Журова — о пятерном Трусовой: техкомитет придумает такое, чтобы этого не допустить
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Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту депутат Госдумы Светлана Журова оценила намерение фигуристки Александры Трусовой выучить пятерной прыжок.

«Я понимаю, что всяческие человеческие пределы можно расширить. Саша и так сделала рекорд в пять четверных в одной программе. И это уже феноменальный результат для нашей девочки. Поэтому пятерной — это будет, ну она и так в космосе уже, а это, видимо, совсем уже даже не то чтобы космос, а полететь к солнцу. Если есть какие-то технические средства и средства подготовки, позволяющие такое сделать, то, наверное, всем было бы интересно на это смотреть.

Но не думаю, что судьи за это каким-то образом дадут дополнительные баллы. Если одна спортсменка будет выполнять такой прыжок и понимать, что его стоимость будет очень высокая, и это будет спортсменка из России, то, скорее всего, технический комитет придумает такие правила, что на соревнованиях вряд ли оценят это. Во-первых, есть риск сорвать этот прыжок, упасть. Соответственно, восприятие программы будет плохое, но судьи, если только она одна будет прыгать, могут запретить это дело или не запретить, а просто не оценить.

Ей зрители наверняка будут благодарны за такое шоу, но вот насчёт того, чтобы в соревнованиях, — скорее всего, какие-то ограничения могут ввести. А то получится, что японки, например, будут прыгать пять тройных, а она одним пятерным перекроет по очкам всех их. Конечно, тогда техкомитет придумает такое, чтобы этого не допустить», — приводит слова Журовой «ВсёПроСпорт».

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