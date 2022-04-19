Журова — о пятерном Трусовой: техкомитет придумает такое, чтобы этого не допустить

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту депутат Госдумы Светлана Журова оценила намерение фигуристки Александры Трусовой выучить пятерной прыжок.

«Я понимаю, что всяческие человеческие пределы можно расширить. Саша и так сделала рекорд в пять четверных в одной программе. И это уже феноменальный результат для нашей девочки. Поэтому пятерной — это будет, ну она и так в космосе уже, а это, видимо, совсем уже даже не то чтобы космос, а полететь к солнцу. Если есть какие-то технические средства и средства подготовки, позволяющие такое сделать, то, наверное, всем было бы интересно на это смотреть.

Но не думаю, что судьи за это каким-то образом дадут дополнительные баллы. Если одна спортсменка будет выполнять такой прыжок и понимать, что его стоимость будет очень высокая, и это будет спортсменка из России, то, скорее всего, технический комитет придумает такие правила, что на соревнованиях вряд ли оценят это. Во-первых, есть риск сорвать этот прыжок, упасть. Соответственно, восприятие программы будет плохое, но судьи, если только она одна будет прыгать, могут запретить это дело или не запретить, а просто не оценить.

Ей зрители наверняка будут благодарны за такое шоу, но вот насчёт того, чтобы в соревнованиях, — скорее всего, какие-то ограничения могут ввести. А то получится, что японки, например, будут прыгать пять тройных, а она одним пятерным перекроет по очкам всех их. Конечно, тогда техкомитет придумает такое, чтобы этого не допустить», — приводит слова Журовой «ВсёПроСпорт».