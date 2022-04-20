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Мама 18-летнего Семененко рассказала о состоянии сына, который жёстко упал на шоу Плющенко

Мама 18-летнего Семененко рассказала о состоянии сына, который жёстко упал на шоу Плющенко
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Валентина Семененко, мама фигуриста Евгения Семененко, рассказала о состоянии сына после его страшного падения на шоу Евгения Плющенко «Союз чемпионов» в Санкт-Петербурге.

Семененко плашмя упал после исполнения четверного тулупа, ударившись головой о лёд. Евгений несколько раз пытался встать, чтобы продолжить выступление, но потерял ориентацию в пространстве и упал в зрительный зал. Со льда спортсмена увезли на носилках. У фигуриста диагностировали сотрясение мозга.

«Спасибо, Жене лучше. Вчера была сделана контрольная КТ головного мозга и позвоночника. Кровоизлияний, острых костных повреждений нет. Лечение продолжается, динамика состояния положительная. Надеюсь, всё будет хорошо.

Уже было высказано много версий о том, что послужило причиной страшного падения и тяжёлой травмы. Когда разрешат Жене общаться, думаю, он сам расскажет, что случилось и каковы причины произошедшего», — цитирует маму Семененко «Матч ТВ».

«Это спорт» — так оправдывают падение Семененко. Нужно ли запрещать четверные на шоу? «Это спорт» — так оправдывают падение Семененко. Нужно ли запрещать четверные на шоу?

Как российские фигуристки выглядели в детстве:

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