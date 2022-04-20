София Позднякова – о российских фигуристах: публичность не должна мешать спорту

Двукратная олимпийская чемпионка Токио (Япония), российская саблистка София Позднякова высказалась о проблеме излишнего внимания в спорте и, в частности, затронула тему фигурного катания.
«Порой смотришь на фигуристов, а у них там контракты, фотосессии, ещё что-то… читаю новости: у кого-то сломался конёк — всё, сенсация. Слушайте, у нас сабля может поломаться, об этом же никто не пишет. Сломался конек и сломался. У фигуристов большая армия поклонников, они прямо болеют этим, читают новости в телеграм-каналах, охают и ахают, следят за сменой платьев и так далее. Я считаю, в фехтовании этого не нужно.
Но, с другой стороны, и силы, и эмоции дополнительные надо иметь на всё, а еще и тренироваться параллельно, не распыляться. Поэтому в целом я не против публичности, но это не должно мешать спорту. Без лишних конфликтов и скандальных цитат. Мне как-то звонили, просили прокомментировать скандал с фигуристами, возможно, с Камилой Валиевой. Я не стала. У меня есть своё мнение, но оно останется при мне», – приводит слова спортсменки «Матч ТВ».
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