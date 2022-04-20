MAXIM показал снимки, не вошедшие в знаменитую фотосессию Евгении Медведевой

Мужской журнал MAXIM опубликовал на своём сайте фотографии фигуристки Евгении Медведевой, не вошедшие в бумажную версию апрельского номера издания.

Фото: MAXIM

«Опасаясь, что снимки растопят страницы MAXIM, печатные станки и всю типографию, мы не решились публиковать их все в журнале. Даже наш сайт покрылся взволнованной испариной», — подписана публикация.

Фото: MAXIM

Также журнал вновь процитировал слова Медведевой, которая объяснила, почему разделась для мужского журнала.

Фото: MAXIM

«Сначала я стеснялась, а потом вспомнила, что мой зад в трусах видел весь мир на разных чемпионатах и Олимпиаде во время исполнения программ, и как-то подуспокоилась. Но я не тот человек, который постит фотографии в купальниках. В какой-то момент я вообще была против наготы. Потом, когда признала свою женственность, начала себе позволять хотя бы плечи оголять», — сказала Медведева.