MAXIM показал снимки, не вошедшие в знаменитую фотосессию Евгении Медведевой

Мужской журнал MAXIM опубликовал на своём сайте фотографии фигуристки Евгении Медведевой, не вошедшие в бумажную версию апрельского номера издания.
Фото: MAXIM
«Опасаясь, что снимки растопят страницы MAXIM, печатные станки и всю типографию, мы не решились публиковать их все в журнале. Даже наш сайт покрылся взволнованной испариной», — подписана публикация.
Фото: MAXIM
Также журнал вновь процитировал слова Медведевой, которая объяснила, почему разделась для мужского журнала.
Фото: MAXIM
«Сначала я стеснялась, а потом вспомнила, что мой зад в трусах видел весь мир на разных чемпионатах и Олимпиаде во время исполнения программ, и как-то подуспокоилась. Но я не тот человек, который постит фотографии в купальниках. В какой-то момент я вообще была против наготы. Потом, когда признала свою женственность, начала себе позволять хотя бы плечи оголять», — сказала Медведева.
- 20 апреля 2022
-
20:35
-
20:20
-
19:56
-
18:52
-
17:50
-
16:04
-
14:49
-
12:11
-
11:05
-
10:36
-
10:20
-
10:05
-
09:05
-
08:21
-
08:05
- 19 апреля 2022
-
23:52
-
22:11
-
21:24
-
21:01
-
20:30
-
20:18
-
20:15
-
19:45
-
19:15
-
18:45
-
18:15
-
17:16
-
16:01
-
15:50
-
15:50
-
15:47
-
15:38
-
15:35
-
15:27
-
13:36