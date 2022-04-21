«Первый семейный выход за долгое время». Волосожар — о фото с Траньковым и 5-летней дочкой

Двукратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Волосожар опубликовала новый пост в соцсетях. Спортсменка выложила фотографию с мужем, двукратным чемпионом ОИ Максимом Траньковым, и их пятилетней дочерью Анжеликой.

«Совсем забыла показать вам фото с шоу Team Tutberidze в Москве. А ведь это был наш первый семейный выход куда-то за долгое время.

Точнее, Максим был ведущим, а мы с Ликой — зрителями. И я сначала сомневалась, потому что настроения на разные мероприятия, конечно, нет. Но в итоге хорошо, что поехали, — на несколько часов получилось разгрузить голову от разных мыслей», — подписала она фотографию.

Фото: из личного архива татьяны волосожар

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