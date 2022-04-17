Плющенко и Рудковская хотят сделать шоу лучше, чем у Тутберидзе. Но в этом нет смысла

Шоу Евгения Плющенко «Союз чемпионов» продолжилось в Санкт-Петербурге – впервые после резонансного выступления в Туле, после которого некоторые фигуристы выпустили заявления о непричастности к политике, а Яне Рудковской пришлось оправдываться.

В питерском Ледовом дворце перед шоу не проводилось никаких политических мероприятий, на билетах и в зале не было патриотической символики, а зрителям разрешили проход на сектора только за 15 минут до заявленного на билетах начала. Патриотическая тема присутствовала в отдельных номерах — но такое впечатление, что организаторы взялись за другую задачу: убедить всех, что их шоу — самое главное на свете, а фигуристы из «Академии Плющенко» — лучшие в мире.



Наблюдать за этой интригой было любопытно, пока происходящее на льду на до и после не разделило страшное падение Евгения Семененко.

Как упал фигурист? Кажется, лёд был небезопасным

Пожалуй, подобрать аналоги действительно сложно. В голову сразу приходит падение Юдзуру Ханю на NHK Trophy в 2017-м, драма китайской фигуристки-парницы на Олимпийских играх в Турине 2006 года. Но всё отличается от произошедшего с Семененко из-за того, что его не захватывал соревновательный азарт – а получить ужасную травму на анонсированном как праздник шоу – вдвойне роковое стечение обстоятельств.



Фигуристы редко блистают элементами ультра-си в показательных номерах, потому что это может быть опасно: на арене выключают свет, а иногда пространство ледовой площадки ограничивают, чтобы продать дополнительные места. Семененко пошёл на четверной, несмотря ни на что — но в полёте потерял ось, ударился об лёд головой и несколько раз не смог подняться. Затем он упал прямо на зрителей, сидевших в партере, и ведущая Яна Рудковская призвала на лёд медиков.

Это были волнительные пять минут — носилки появились из подтрибунного помещения не сразу, но затем Евгения увезли со льда под аплодисменты зрителей. А Рудковская даже попросила Михаила Коляду, который выступал с «Белым вороном» через один номер, не исполнять четверные.

Затем ведущие информировали зрителей о здоровье Семененко, но после падения стало понятно, что условия шоу не вполне безопасны: помимо слабого освещения, лёд ограничили дополнительными местами для VIP-зрителей. К тому же коробка изначально была меньше: недавно вылетевший из Кубка Гагарина хоккейный СКА, который проводит матчи здесь же, в Ледовом, играет на площадке канадского размера, как и все клубы КХЛ. А фигуристы к этому не привыкли.

К тому же ещё до начала шоу фигурный сегмент рунета облетели фотографии луж на льду. Вероятно, именно поэтому после первого отделения был объявлен антракт аж на полчаса, который затянулся до 35 минут. Заливочная машина проехала дважды, работники дворца даже латали лёд вручную, устраняя мельчайшие неровности.



Помимо просьбы Коляде, который откатал «Белого ворона» без четверных (но с великолепным тройным акселем), в перерыве Рудковская добавила: «Мы уговариваем фигуристов не делать квады, но они настаивают всё равно». К счастью, без других серьёзных травм обошлось, но падения были — в основном у юниоров из «Ангелов».

Михаил Коляда, программа «Белый ворон» Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

«Союз не кого-то там, а чемпионов»

Но начиналось всё помпезно — Плющенко и Рудковская поставили ясную и логичную цель переплюнуть другие шоу, которые проходят в России в марте-апреле. В Москве параллельно празднуют юбилей Татьяны Тарасовой, а на льду «Мегаспорта» выступают кассовые Алина Загитова и Евгения Медведева. В этот же период по стране гастролирует шоу Этери Тутберидзе, а чуть раньше предлагали «Ледниковый период» Ильи Авербуха — зритель уже искушён фигурным катанием, и удивить его трудно.

Шоу «Союз чемпионов» Евгения Плющенко началось с трека, созданного специально. Вот несколько строчек:



«И наш союз чемпионов объединяет страны…

Вместе – единая сила зрителей на стадионе и фигуристов на льду…

Мы дышим синхронно, мы непобедимы…»



Рудковская вела шоу вместе с Еленой Радионовой и то и дело подчёркивала величие «Союза чемпионов». «У нас особенное шоу. Не кого-то там, а чемпионов. Все делают прыжки ультра-си», — заявила Яна. По иронии, шоу Тутберидзе называется «Чемпионы на льду», и с четверными там точно всё в порядке.

После падения Семененко с четверными всё точно стало проблематично – да и до него тоже было не супер. Рудковская разрекламировала Никиту Сарновского как супергероя, который за один месяц у Плющенко запрыгал все квады, но парень дважды упал (один раз — с тройного акселя), сделал бабочку и напоследок прилёг с завершающего номер вращения.



«Ну, Никита, ну ты даёшь, — резюмировала Рудковская. — Ну ладно. Хотел прыгнуть много четверных, но не получилось».

Без квадов обошлась даже Русская ракета Саша Трусова — она уверенно штамповала тройные под восторженные аплодисменты и даже приветственные крики зрителей: Трусову встречали громче всех. Она откатала олимпийскую «Фриду», а в антракте юные поклонники надрывали голоса, пытаясь вызвать Сашу из подтрибунки и заполучить автографы серебряной медалистки Пекина.



Рудковская рассказала о рекордах Александры: в частности, о её олимпийском достижении в виде пяти приземлённых четверных в произвольной программе. При этом Яна зачем-то принизила иностранных фигуристов-одиночников, включая короля квадов, уникальнейшего Нэйтана Чена. «Так делают два мальчика американца и два японца. И то не всегда стабильно», — снисходительно проговорила Рудковская.

Александра Трусова, программа «Фрида» Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

С точки зрения искусства всё прошло великолепно

Если забыть о медийности, раскрутке и необходимости организаторов следовать этому плану, то касательно исключительно искусства всё прошло великолепно. 12 тысяч зрителей в Ледовом увидели и давно полюбившиеся номера, и новые, эксклюзивные: например, совместную программу Александры Трусовой и Дмитрия Михайлова — одного из её тренеров в академии Плющенко.



Когда фото с подготовки номера утекли в интернет, слухи даже стали сватать Сашу обратно к «Ангелам». Этого не произошло, но на три минуты мы увидели Трусову в парном катании: конечно, не классическом (из парных элементов – только параллельный прыжок и простейшая поддержка), но не менее притягательном. Александра и Дмитрий покрывали весь лёд, и это смотрелось во многом новаторски.

Из именитых фигуристов, помимо уже упоминавшихся Трусовой и Коляды, выступили Елизавета Туктамышева, Алёна Косторная, Аделина Сотникова, Александра Степанова и Иван Букин, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. И, конечно, сам Плющенко — разве этого мало для того, чтобы вечер задался именно с эстетической точки зрения?



Разумеется, Плющенко и Рудковская не виноваты в падении Семененко: здесь больше вопросов к Ледовому дворцу и в целом специфике российских ледовых шоу, на которых принято удивлять в том числе четверными. Но всё-таки хотелось бы поделиться небольшим наблюдением. Да, мы живём в современном мире конкуренции, но пусть фокус будет направлен на фигурное катание и искусство, а не на стремление утереть нос другим шоу? Ведь это отчасти бесполезно, потому что состав примерно одинаков, как и размер залов.