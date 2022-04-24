Щербакова упала на одном из прыжков на ледовом шоу Тутберидзе

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова выступила на ледовом шоу заслуженного тренера Этери Тутберидзе в Самаре. Спортсменка неудачно исполнила тройной лутц, в результате чего упала, сообщает корреспондент «Чемпионата» Дарья Кирюхина. Кроме того, она исполнила двойной прыжок вместо тройного. Олимпийская чемпионка отказалась от исполнения четверных прыжков.



После завершения соревнований в Пекине Щербакова признала, что может завершить карьеру. Спортсменка говорила, что раздумывает об этом. Но позднее олимпийская чемпионка сказала, что продолжит выступать.

Помимо Щербаковой, участие в шоу принимают Александра Трусова, Алина Загитова, Евгения Медведева и другие фигуристы. Шоу Тутберидзе в «Шоу на льду» будет показывать Первый канал. Мероприятие будет показано 24 апреля, программа выйдет в эфир в 18:55 мск.