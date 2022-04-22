Первый канал покажет шоу Тутберидзе с Щербаковой, Валиевой, Трусовой, Загитовой

Первый канал покажет шоу «Чемпионы на льду», поставленное под руководством заслуженного тренера России СССР по фигурному катанию Этери Тутберидзе. Мероприятие будет показано 24 апреля, программа выйдет в эфир в 18:55 мск.

В шоу выступят такие спортсмены, как олимпийские чемпионки Анна Щербакова, Камила Валиева, Алина Загитова, Виктория Синицына/Никита Кацалапов, Анастасия Мишина/Александр Галлямов, серебряный призёр Олимпиады-2022 Александра Трусова, чемпионки мира Елизавета Туктамышева, Евгения Медведева, призёры ОИ Евгения Тарасова/Владимир Морозов, Михаил Коляда, а также Дарья Усачёва, Майя Хромых, Аделия Петросян, Арсений Федотов, Морис Квителашвили.

Как российские фигуристки выглядели в детстве: