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«Немного в образе». Софья Акатьева показала, как умеет позировать

«Немного в образе». Софья Акатьева показала, как умеет позировать
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Российская фигуристка Софья Акатьева выложила свежие фотографии в своих соцсетях. На снимках, сделанных в Красноярске, спортсменка показала, как позирует на фоне памятника. Акатьева посетила Красноярск в рамках участия в шоу заслуженного тренера России Этери Тутберидзе.

«Немного в образе. Угадайте кого? Реки! Даже двух, Тунгуски и Хатанги. Интересный каскадный фонтан «Реки Сибири» в Красноярске!» — подписала она фотографии.

Фото: из личного архива софьи акатьевой

Фото: из личного архива софьи акатьевой

Вот что написали подписчики в комментариях к соответствующему посту спортсменки:

«Красноярск! Так хочу вас увидеть всех снова».
«Ха-ха, отлично скопировано, мой друг».
«Хорошая имитация».
«Ты красивее».
«Сонечка, красавица! Восстанавливайся скорее».

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