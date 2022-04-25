Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«Я дома!» Евгения Семененко, который жёстко упал на шоу Плющенко, выписали из больницы

«Я дома!» Евгения Семененко, который жёстко упал на шоу Плющенко, выписали из больницы
Комментарии

Российский фигурист Евгений Семененко, который ранее в апреле жёстко упал на шоу двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко в Санкт-Петербурге, выписали из больницы. Об этом спортсмен сообщил в своих соцсетях.

«Я дома! Спасибо всем за такую поддержку! До встречи, «не снимайте с меня коньки...» — подписал он соответствующее фото.

Фото: из личного архива евгения семененко

Напомним, на шоу Семененко упал плашмя, ударившись головой об лёд, после исполнения прыжка в четыре оборота. Несколько раз он пытался встать, чтобы продолжить выступление, но не смог и рухнул на сидящих в первом ряду зрителей. К Семененко были вызваны врачи из дежурившей у арены скорой. Со льда его унесли на носилках. Евгений был в сознании.

Плющенко нещадно критикуют после падения Семененко на шоу. Но это действительно лишь спорт Плющенко нещадно критикуют после падения Семененко на шоу. Но это действительно лишь спорт

Падение Камилы Валиевой на ровном месте:

Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022