«Я дома!» Евгения Семененко, который жёстко упал на шоу Плющенко, выписали из больницы

Российский фигурист Евгений Семененко, который ранее в апреле жёстко упал на шоу двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко в Санкт-Петербурге, выписали из больницы. Об этом спортсмен сообщил в своих соцсетях.
«Я дома! Спасибо всем за такую поддержку! До встречи, «не снимайте с меня коньки...» — подписал он соответствующее фото.
Фото: из личного архива евгения семененко
Напомним, на шоу Семененко упал плашмя, ударившись головой об лёд, после исполнения прыжка в четыре оборота. Несколько раз он пытался встать, чтобы продолжить выступление, но не смог и рухнул на сидящих в первом ряду зрителей. К Семененко были вызваны врачи из дежурившей у арены скорой. Со льда его унесли на носилках. Евгений был в сознании.
Падение Камилы Валиевой на ровном месте:
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