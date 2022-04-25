Ренат Лайшев объяснил, почему Алине Загитовой нужно помочь с проблемами в учёбе

Директор школы «Самбо-70» Ренат Лайшев высказался о том, что олимпийской чемпионке 2018 года Алине Загитовой грозит исключение из университета.

Загитова обучается на факультете журналистики в Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) по программе «Продюсирование и культурная политика». «Чемпионату» стало известно, что у Загитовой есть академические задолженности.

«Загитова — великая спортсменка. Она принесла столько блага для жителей нашей страны и болельщиков. Каждый университет гордится, что в его рядах есть олимпийская чемпионка, — такая практика во всём мире. Наверное, она стоит того, чтобы руководство вуза подумало, чтобы помочь ей. Всё же она продолжает выступать, продолжает радовать зрителей: и в показательных выступлениях, и в общественной деятельности.

Алина — чистый патриот! Закончила школу «Самбо-70», причём довольно успешно. Педагогам нужно чуть-чуть помочь ей выправиться. То, что она способный человек в учёбе, — я вам гарантирую! Мы за неё!» — сказал Лайшев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

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