Анна Щербакова пропустит встречу олимпийцев с Владимиром Путиным

Олимпийская чемпионка, фигуристка Анна Щербакова сообщила, что примет участие в ледовом шоу своей наставницы и заслуженного тренера Этери Тутберидзе в Нижнем Новгороде, из-за чего пропустит встречу триумфаторов Олимпиады в Пекине с президентом России Владимиром Путиным.
«Самара, спасибо! Вы очень крутые. А я уже прилетела в Нижний Новгород, завтра выступаем», – написала спортсменка в своём телеграм-канале, прикрепив фото с выступления.
ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА АННЫ ЩЕРБАКОВОЙ
Анна Щербакова является золотой медалисткой Олимпиады в Пекине (Китай), где по итогам короткой и произвольной программ она на четыре балла опередила соотечественницу Александру Трусову. Также на счету Щербаковой золото чемпионата мира, прошедшего в марте 2021 года в Стокгольме.
Напомним, встреча олимпийцев с Владимиром Путиным состоится завтра, 26 апреля.
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