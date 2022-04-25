Анна Щербакова пропустит встречу олимпийцев с Владимиром Путиным

Олимпийская чемпионка, фигуристка Анна Щербакова сообщила, что примет участие в ледовом шоу своей наставницы и заслуженного тренера Этери Тутберидзе в Нижнем Новгороде, из-за чего пропустит встречу триумфаторов Олимпиады в Пекине с президентом России Владимиром Путиным.

«Самара, спасибо! Вы очень крутые. А я уже прилетела в Нижний Новгород, завтра выступаем», – написала спортсменка в своём телеграм-канале, прикрепив фото с выступления.

ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА АННЫ ЩЕРБАКОВОЙ

Анна Щербакова является золотой медалисткой Олимпиады в Пекине (Китай), где по итогам короткой и произвольной программ она на четыре балла опередила соотечественницу Александру Трусову. Также на счету Щербаковой золото чемпионата мира, прошедшего в марте 2021 года в Стокгольме.

Напомним, встреча олимпийцев с Владимиром Путиным состоится завтра, 26 апреля.