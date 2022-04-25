Стало известно, какая страна претендует на проведение отменённого в России этапа Гран-при
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Стало известно, какая страна претендует на право проведения этапа серии Гран-при, который должен был пройти в России, но был отменён в связи с военной спецоперацией на Украине.
По информации журналиста Джека Галлахера, Финляндия подала заявку в Международный союз конькобежцев (ISU) на получение Кубка Ростелекома (Rostelecom Cup).
В сезоне-2021/2022 российский этап Гран-при прошёл в Сочи. В женском одиночном катании победу одержала Камила Валиева, опередившая Елизавету Туктамышеву и Майю Хромых (все — Россия). В мужском одиночном катании лучшим стал Морис Квителашвили (Грузия), в парном катании — Анастасия Мишина и Александр Галлямов (Россия), в танцах на льду — Виктория Синицина и Никита Кацалапов (Россия).
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