В России задумали провести свой турнир Гран-при по фигурному катанию

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин рассказал, что в настоящее время прорабатывается идея собственного турнира Гран-при по фигурному катанию. Ранее Международный союз конькобежцев (ISU) отобрал у России право проведения этапа серии Гран-при.

«Это предложение (провести собственный турнир Гран-при в России. — Прим. «Чемпионата») действительно мы прорабатываем совместно с Федерацией фигурного катания. И мы прорабатываем идею организации Гран-при в России, по формату мы сейчас обсуждаем. Я уверен, что будет большой интерес.

Мы достаточно обладаем ресурсом, опытом проведения крупных соревнований. По формату, каким он будет, кого мы пригласим на этот этап, решим в ближайшее время», — приводит слова Матыцина «РИА Новости Спорт».

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