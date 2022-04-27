«Нам это незачем». Никита Кацалапов ответил на вопрос о смене гражданства

Двукратный медалист Олимпийских игр в Пекине, российский фигурист Никита Кацалапов высказался в интервью журналистам о возможной смене гражданства.
«Нам это незачем, мы всегда поддерживаем нашу страну, несём свой флаг и поём свой гимн. Мы всю жизнь занимаемся спортом, он и есть наша жизнь. Когда у нас что-то отнимают и мы должны проходить через трудности, никто из нашей команды не опустит руки, мы будем помогать нашему российскому спорту.
Мы – великая спортивная держава и должны сами развиваться. Чтобы те люди, которые ставят нам преграды, поняли, что без России мировой спорт не может существовать», – приводит слова спортсмена «РИА Новости Спорт».
Никита Кацалапов является победителем Олимпиады-2022 в командных соревнованиях и серебряным призёром в первенстве среди танцевальных пар.
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