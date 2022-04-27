Фигуристка Виктория Синицина пошутила, что готова вернуться на карантин

Олимпийская чемпионка в команде и серебряный призёр Игр-2022 в танцах на льду Виктория Синицина, выступающая в дуэте с Никитой Кацалаповым, пошутила, что готова вернуться на карантин.

Перед встречей с президентом Владимиром Путиным в Кремле золотые медалисты Олимпиады-2022 провели 10 дней на карантине.

«Когда мы все вчера вышли на улицу, то с таким кайфом вздохнули полной грудью! Просто что-то невероятное. Ещё погода была такая классная. Но, кстати, полное осознание окончания карантина пришло только к вечеру, когда уже уезжали из Кремля.

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А сегодня столько дел на меня свалилось, что периодами накатывает желание вернуть всё обратно. Так спокойно было, тихо.



P.S.: Фото до/после встречи», — написала Синицина на своей странице «ВКонтакте».

Фото можно посмотреть на странице Виктории Синициной «ВКонтакте».