Татьяна Волосожар: говоришь — плохо, молчишь — плохо. Всем всё не так

Двукратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Волосожар опубликовала пост в соцсетях. Спортсменка порассуждала на тему недовольства со стороны окружающих.
«Странное чувство. Хочется прийти сюда и что-то рассказать/показать, но понимаешь: что бы ты ни написал — всё равно половина людей будет недовольна. И ты выходишь, закрывая страницу. Потом снова заходишь. И так по кругу.
Всем всё не так. У всех. Говоришь — плохо. Молчишь — плохо. Много говоришь — надо меньше. Мало говоришь — что тебе, сказать нечего?
Поэтому я никогда не играла в игру «кому-то понравится». Я не 100 рублей, долларов или евро, чтобы нравится всем. Я — спортсменка, мама, жена, но, главное, — человек. Обычный человек. Со своими размышлениями, желаниями, заботами и взглядами. И мне не нужно «вешать» их на себя как транспарант, чтобы все могли прочитать. Потому что они для меня, в первую очередь, не для кого-то», — написала Волосожар.
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