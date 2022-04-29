Татьяна Волосожар: говоришь — плохо, молчишь — плохо. Всем всё не так

Двукратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Волосожар опубликовала пост в соцсетях. Спортсменка порассуждала на тему недовольства со стороны окружающих.

«Странное чувство. Хочется прийти сюда и что-то рассказать/показать, но понимаешь: что бы ты ни написал — всё равно половина людей будет недовольна. И ты выходишь, закрывая страницу. Потом снова заходишь. И так по кругу.

Всем всё не так. У всех. Говоришь — плохо. Молчишь — плохо. Много говоришь — надо меньше. Мало говоришь — что тебе, сказать нечего?

Поэтому я никогда не играла в игру «кому-то понравится». Я не 100 рублей, долларов или евро, чтобы нравится всем. Я — спортсменка, мама, жена, но, главное, — человек. Обычный человек. Со своими размышлениями, желаниями, заботами и взглядами. И мне не нужно «вешать» их на себя как транспарант, чтобы все могли прочитать. Потому что они для меня, в первую очередь, не для кого-то», — написала Волосожар.

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