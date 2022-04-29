«Москва провожает солнышком». Анна Щербакова улетела в Ташкент

Олимпийская чемпионка 2022 года в женском одиночном катании Анна Щербакова показала новые фотографии в своём телеграм-канале. Спортсменка выложила солнечные снимки, после чего улетела в Ташкент, где пройдёт шоу заслуженного тренера России по фигурному катанию Этери Тутберидзе.
«Сегодня вечером (вчера. — Прим. «Чемпионата») улетаю в Ташкент на заключительное шоу в нашем туре. Москва провожает солнышком», — подписала фотографии Щербакова.
Посмотреть фотографии можно в телеграм-канале Анны Щербаковой.
Анна Щербакова является золотой медалисткой Олимпиады в Пекине (Китай), где по итогам короткой и произвольной программ она на четыре балла опередила соотечественницу Александру Трусову. Также в активе Щербаковой золото чемпионата мира, прошедшего в марте 2021 года в Стокгольме.
Падение Камилы Валиевой на ровном месте:
- 29 апреля 2022
-
09:02
-
08:24
-
07:52
- 28 апреля 2022
-
16:56
-
15:32
-
15:23
-
13:35
-
13:15
-
11:03
-
10:49
-
10:11
-
09:39
-
09:30
-
08:03
-
07:54
-
00:40
- 27 апреля 2022
-
22:10
-
20:21
-
20:01
-
19:41
-
19:05
-
15:00
-
12:54
-
12:10
-
11:30
-
11:17
-
11:05
-
10:50
-
10:37
-
10:19
-
09:31
-
08:18
- 26 апреля 2022
-
23:58
-
23:45
-
23:27