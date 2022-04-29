Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«Москва провожает солнышком». Анна Щербакова улетела в Ташкент

«Москва провожает солнышком». Анна Щербакова улетела в Ташкент
Комментарии

Олимпийская чемпионка 2022 года в женском одиночном катании Анна Щербакова показала новые фотографии в своём телеграм-канале. Спортсменка выложила солнечные снимки, после чего улетела в Ташкент, где пройдёт шоу заслуженного тренера России по фигурному катанию Этери Тутберидзе.

«Сегодня вечером (вчера. — Прим. «Чемпионата») улетаю в Ташкент на заключительное шоу в нашем туре. Москва провожает солнышком», — подписала фотографии Щербакова.

Посмотреть фотографии можно в телеграм-канале Анны Щербаковой.

Анна Щербакова является золотой медалисткой Олимпиады в Пекине (Китай), где по итогам короткой и произвольной программ она на четыре балла опередила соотечественницу Александру Трусову. Также в активе Щербаковой золото чемпионата мира, прошедшего в марте 2021 года в Стокгольме.

«Розовая пантера». Какой фигуристкой Анна Щербакова была в детстве «Розовая пантера». Какой фигуристкой Анна Щербакова была в детстве

Падение Камилы Валиевой на ровном месте:

Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022