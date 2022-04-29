Татьяна Тарасова отреагировала на завершение карьеры Софьи Самодуровой

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова отреагировала на завершение карьеры 19-летней Софьи Самодуровой, которая в 2019 году стала чемпионкой Европы в женском одиночном катании.
После успеха на чемпионате Европы – 2019 Самодурова неудачно выступала на соревнованиях. Судьи часто снижали фигуристке оценки за недокрученные прыжки или неправильные рёбра.
«Если вы считаете, что это карьера, тогда вам надо писать об этом. Я не буду комментировать чужую радость или чужое горе. Это неприлично. Они принимают решение», — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
Самодурова тренировалась в Санкт-Петербурге в группе Алексея Мишина. В последний месяц она работает там же, но уже в качестве детского тренера. Подопечным Самодуровой 10-11 лет.
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