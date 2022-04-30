Спортсменам Санкт-Петербурга вручили премии за успехи на Олимпиаде-2022

В Санкт-Петербурге вручили премии правительства победителям и призёрам зимних Олимпийских игр и Игр паралимпийцев «Мы вместе. Спорт».

В Олимпиаде-2022 в Пекине приняли участие 30 петербургских спортсменов в девяти видах спорта. В общей сложности они завоевали четыре медали: одну золотую, одну серебряную и две бронзовые.

В Смольном присутствовали олимпийцы Анастасия Мишина, Александр Галлямов, Александра Бойкова, Дмитрий Козловский, Никита Гусев, Александр Самонов, Максим Цветков, а также паралимпийцы Анна Карпушина и Иван Васильев.

Спортсменам и их наставникам вручили удостоверения и знаки «Заслуженный мастер спорта России» и «Заслуженный тренер России», сертификаты на получение денежной премии, благодарственные письма и памятные подарки.

Олимпийским чемпионам в командном турнире, бронзовым призёрам в соревнованиях спортивных пар фигуристам Мишиной и Галлямову выплачено по 6,5 млн рублей.

Премия Гусева и Самонова, которые завоевали серебряные медали в соревнованиях по хоккею, составила по 2,5 млн рублей. Бронзовый медалист Игр по биатлону Цветков получил 2,7 млн рублей – 1,5 млн рублей за эстафету 4х7,5 км и по 600 тыс. рублей за каждое занятое четвёртое место в индивидуальной гонке и спринте.

Денежная премия присуждена Бойковой и Козловскому, занявшим четвёртое место в парном катании, – по 600 тыс. рублей, а также всем участникам XXIV зимних Олимпийских игр – по 50 тыс. рублей.

От имени президента Владимира Путина губернатор Александр Беглов вручил заслуженному тренеру России Тамаре Москвиной орден «За заслуги перед Отечеством» II степени.