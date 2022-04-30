Ловчев: запомнилось, когда Бах раскритиковал Тутберидзе. Да ты вообще ноль в этом деле!

Бывший футболист сборной СССР, тренер, функционер и обозреватель Евгений Ловчев высказался об отстранениях российских спортсменов, связанных со спецоперацией на Украине.

«Когда сборную отстранили, клубы перестали играть, мы понимаем политическую ситуацию, когда к нам по-хамски отнеслись. Вот мы сейчас с вами обсуждаем футбол, а глобальным является то, что сделали с нашими паралимпийцами.



Этот гадкий мир, который учил нас и говорил, что мы плохо относимся к инвалидам, что нету пандусов у нас, понимаешь? Эти люди, которые нас чему-то учили, они уроды по отношению к ним (паралимпийцам), просто уроды. И ждать того, что после прекращения военной операции хоть что-то изменится? Да, изменится. Нас пустят куда-то, но потом произойдёт другая вещь, уникальная. В CAS открыли «ящик Пандоры».



Вот мы обратились туда со словами: «Ребят, вот мы заняли второе место в отборе на чемпионат мира и должны играть в стыковых матчах с чехами, шведами, поляками». А нам говорят: «Они отказываются с вами играть, и мы вас дисквалифицируем». Это вообще что?



Поэтому что гадать о том, что нас через полгода куда-то пустят или не пустят. В следующий раз им не понравится кто-то – они нас отстранят. Мне запомнилось выступление Томаса Баха на зимней Олимпиаде, когда он вдруг начал публично критиковать Тутберидзе. Ты кто такой? Это тренер, которая воспитала десяток олимпийских чемпионов. И ты публично рассказываешь о том, что она неправильно себя с девочками вела? Ты кто такой? Ты вообще ноль в этом деле!



И дальше Бах рекомендует всем спортивным федерациям отстранить Россию. Повторюсь, они открыли «ящик Пандоры» этими двумя вещами. Когда им надо будет, нас будут отстранять. Вот история с Серёжей Карякиным. За то, что он высказался где-то в газете, что поддерживает действия Путина, его дисквалифицируют. Вы обалдели, что ли? Для них уже паспорт русского – это плохо», — приводит слова Ловчева «Спорт день за днём».