Ловчев: запомнилось, когда Бах раскритиковал Тутберидзе. Да ты вообще ноль в этом деле!

Бывший футболист сборной СССР, тренер, функционер и обозреватель Евгений Ловчев высказался об отстранениях российских спортсменов, связанных со спецоперацией на Украине.
«Когда сборную отстранили, клубы перестали играть, мы понимаем политическую ситуацию, когда к нам по-хамски отнеслись. Вот мы сейчас с вами обсуждаем футбол, а глобальным является то, что сделали с нашими паралимпийцами.
Этот гадкий мир, который учил нас и говорил, что мы плохо относимся к инвалидам, что нету пандусов у нас, понимаешь? Эти люди, которые нас чему-то учили, они уроды по отношению к ним (паралимпийцам), просто уроды. И ждать того, что после прекращения военной операции хоть что-то изменится? Да, изменится. Нас пустят куда-то, но потом произойдёт другая вещь, уникальная. В CAS открыли «ящик Пандоры».
Вот мы обратились туда со словами: «Ребят, вот мы заняли второе место в отборе на чемпионат мира и должны играть в стыковых матчах с чехами, шведами, поляками». А нам говорят: «Они отказываются с вами играть, и мы вас дисквалифицируем». Это вообще что?
Поэтому что гадать о том, что нас через полгода куда-то пустят или не пустят. В следующий раз им не понравится кто-то – они нас отстранят. Мне запомнилось выступление Томаса Баха на зимней Олимпиаде, когда он вдруг начал публично критиковать Тутберидзе. Ты кто такой? Это тренер, которая воспитала десяток олимпийских чемпионов. И ты публично рассказываешь о том, что она неправильно себя с девочками вела? Ты кто такой? Ты вообще ноль в этом деле!
И дальше Бах рекомендует всем спортивным федерациям отстранить Россию. Повторюсь, они открыли «ящик Пандоры» этими двумя вещами. Когда им надо будет, нас будут отстранять. Вот история с Серёжей Карякиным. За то, что он высказался где-то в газете, что поддерживает действия Путина, его дисквалифицируют. Вы обалдели, что ли? Для них уже паспорт русского – это плохо», — приводит слова Ловчева «Спорт день за днём».
- 30 апреля 2022
-
21:53
-
20:47
-
20:23
-
17:32
-
15:40
-
10:42
-
10:16
-
09:59
-
00:24
- 29 апреля 2022
-
23:08
-
22:28
-
21:02
-
20:54
-
20:18
-
20:06
-
19:51
-
19:38
-
18:32
-
17:24
-
12:06
-
09:02
-
08:24
-
07:52
- 28 апреля 2022
-
16:56
-
15:32
-
15:23
-
13:35
-
13:15
-
11:03
-
10:49
-
10:11
-
09:39
-
09:30
-
08:03
-
07:54