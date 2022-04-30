«Мечты сбываются». Гимнастка Чусовитина показала фото с тренером Тутберидзе

Олимпийская чемпионка 1992 года в составе Объединённой команды гимнастка Оксана Чусовитина, на протяжении карьеры выступавшая за СССР, Узбекистан и Германию, побывала на шоу группы Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду» в Ташкенте и сфотографировалась с заслуженным тренером России.
«Мечты сбываются», — подписала фото Чусовитина.
Фото: Личный архив Оксаны Чусовитиной
Ученицы Тутберидзе завоёвывали золотые медали на трёх Олимпиадах кряду. В 2014 году Юлия Липницкая помогла России выиграть командное золото. В 2018 году Алина Загитова стала чемпионкой в женском одиночном катании. В 2022-м Анна Щербакова завоевала личное золото, а Камила Валиева – командное.
Чусовитина — олимпийская чемпионка 1992 года в командном первенстве, трёхкратная чемпионка мира, чемпионка Европы, чемпионка Азиатских игр. Это единственный человек в истории гимнастики, выступавший на восьми летних Олимпийских играх (1992, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, 2020).
- 30 апреля 2022
-
21:53
-
20:47
-
20:23
-
17:32
-
15:40
-
10:42
-
10:16
-
09:59
-
00:24
- 29 апреля 2022
-
23:08
-
22:28
-
21:02
-
20:54
-
20:18
-
20:06
-
19:51
-
19:38
-
18:32
-
17:24
-
12:06
-
09:02
-
08:24
-
07:52
- 28 апреля 2022
-
16:56
-
15:32
-
15:23
-
13:35
-
13:15
-
11:03
-
10:49
-
10:11
-
09:39
-
09:30
-
08:03
-
07:54