«Мечты сбываются». Гимнастка Чусовитина показала фото с тренером Тутберидзе

Олимпийская чемпионка 1992 года в составе Объединённой команды гимнастка Оксана Чусовитина, на протяжении карьеры выступавшая за СССР, Узбекистан и Германию, побывала на шоу группы Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду» в Ташкенте и сфотографировалась с заслуженным тренером России.

«Мечты сбываются», — подписала фото Чусовитина.

Фото: Личный архив Оксаны Чусовитиной

Ученицы Тутберидзе завоёвывали золотые медали на трёх Олимпиадах кряду. В 2014 году Юлия Липницкая помогла России выиграть командное золото. В 2018 году Алина Загитова стала чемпионкой в женском одиночном катании. В 2022-м Анна Щербакова завоевала личное золото, а Камила Валиева – командное.



Чусовитина — олимпийская чемпионка 1992 года в командном первенстве, трёхкратная чемпионка мира, чемпионка Европы, чемпионка Азиатских игр. Это единственный человек в истории гимнастики, выступавший на восьми летних Олимпийских играх (1992, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, 2020).