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Никита Кацалапов рассказал, как проводит майские каникулы

Никита Кацалапов рассказал, как проводит майские каникулы
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Двукратный олимпийский чемпион в командных соревнованиях фигуристов российский танцор на льду Никита Кацалапов рассказал в социальных сетях, как проводит майские каникулы.

«Ребят, как ваши майские проходят? У меня они пока ничем не отличаются от обычных дней, бегаю по делам туда-сюда. Вот только вчера начал отдыхать.

Отмечали день рождения Вики со всеми близкими. Собрались огромной компанией за городом, поели шашлыки, погуляли на открытом воздухе. Классно время провели, давно не было таких посиделок с семьёй и друзьями. И погода была просто шикарная. Сейчас я в бане. А вечером в планах погулять в парке и сфоткаться для вас с утками. Так что майские для меня только начинаются», – написал фигурист.

Фото: из личного архива Никиты Кацалапова

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