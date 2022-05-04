«Пусть попробует так со своим ребёнком». Тарасова о словах главы МОК об отстранении России

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на слова президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха об отстранении российских спортсменов. Ранее Бах заявил, что рекомендация отстранять россиян от международных соревнований последовала в связи с мировой реакцией на события на Украине.

«Это показывает, что по столь важному вопросу решения принимают не они. Просто поразительно, что люди принимают такие строжайшие решения в отношении людей, которые трудятся, которые были способны побеждать на протяжении нескольких лет. Даже в отношении детей.

Пусть он попробует так сделать со своим ребёнком. Если бы он сказал, что это его решение, что он думает так, то это было бы уместнее, чем сказать, что это решение не его», — приводит слова Тарасовой ТАСС.

Как российские фигуристки выглядели в детстве: